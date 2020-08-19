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За сутки в Забайкалье 16 человек заразились коронавирусом

За сутки в Забайкалье 16 человек заразились коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Лечение проходят менее 300 человек

По данным на 19 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4354, суточный прирост составил 16 человек.

Из них 4031 человек уже вылечился и выписан из медицинских учреждений.

С начала пандемии скончался 51 пациент.

Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.

Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате с 29 июля. Сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 19 августа в Бурятии 4731 случай заражения COVID-19. Выписались из больниц 4072 человека, умерло 47 человек. Проходят лечение в стационарах республики 315 больных. На амбулаторном лечении находятся 297 пациентов.


коронавирус
 
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