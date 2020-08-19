В Бурятии парень, уходя из гостей, прихватил чужой телефон

Телефон вор успел продать



24-летний житель Иркутской области со своей сожительницей приехал в гости к родственникам в село Оронгой в Иволгинском районе Бурятии. Вечером они направились в гости к соседям, где распивали спиртные напитки.



Ночью после застолья хозяин дома уснул. Уходя, парень увидел на столе сотовый телефон хозяина и украл его.



На утро владелец мобильника обнаружил пропажу и написал заявление в полицию. Ущерб составил пять тысяч рублей.



Телефон молодой человек успел продать, а вырученные деньги потратил.



Парень ранее судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.







