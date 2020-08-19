Телефон вор успел продать
24-летний житель Иркутской области со своей сожительницей приехал в гости к родственникам в село Оронгой в Иволгинском районе Бурятии. Вечером они направились в гости к соседям, где распивали спиртные напитки.
Ночью после застолья хозяин дома уснул. Уходя, парень увидел на столе сотовый телефон хозяина и украл его.
На утро владелец мобильника обнаружил пропажу и написал заявление в полицию. Ущерб составил пять тысяч рублей.
Телефон молодой человек успел продать, а вырученные деньги потратил.
Парень ранее судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии парень, уходя из гостей, прихватил чужой телефон
Происшествия, Фото:
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