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В Бурятии парень, уходя из гостей, прихватил чужой телефон

В Бурятии парень, уходя из гостей, прихватил чужой телефон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Телефон вор успел продать

24-летний житель Иркутской области со своей сожительницей приехал в гости к родственникам в село Оронгой в Иволгинском районе Бурятии. Вечером они направились в гости к соседям, где распивали спиртные напитки.

Ночью после застолья хозяин дома уснул. Уходя, парень увидел на столе сотовый телефон хозяина и украл его.

На утро владелец мобильника обнаружил пропажу и написал заявление в полицию. Ущерб составил пять тысяч рублей.

Телефон молодой человек успел продать, а вырученные деньги потратил.

Парень ранее судим. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



кража
 
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