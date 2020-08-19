В Улан-Удэ парочка ограбила пожилую прохожую

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Жертва грабежа приехала в Улан-Удэ из района



62-летняя женщина приехала по делам в Улан-Удэ из Кижингинского района. Возле торгово-развлекательного центра в Советском районе женщину ограбили, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



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Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники полиции просмотрели видео с камер наблюдения и передали ориентировку всем наружным нарядам.



Вскоре подозреваемых заметили на улице Смолина росгвардейцы. Увидев патрульный автомобиль, парочка попыталась скрыться, но была задержаны.



Задержанные – ранее судимый 52-летний мужчина и 46-летняя женщина – были переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».





