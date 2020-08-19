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В Улан-Удэ парочка ограбила пожилую прохожую

В Улан-Удэ парочка ограбила пожилую прохожую
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Жертва грабежа приехала в Улан-Удэ из района

62-летняя женщина приехала по делам в Улан-Удэ из Кижингинского района. Возле торгово-развлекательного центра в Советском районе женщину ограбили, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

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Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники полиции просмотрели видео с камер наблюдения и передали ориентировку всем наружным нарядам.

Вскоре подозреваемых заметили на улице Смолина росгвардейцы. Увидев патрульный автомобиль, парочка попыталась скрыться, но была задержаны.

Задержанные – ранее судимый 52-летний мужчина и 46-летняя женщина – были переданы сотрудникам полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».


грабеж Росгвардия
 
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