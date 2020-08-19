Житель Бурятии украл одежду, насос и продукты

Ущерб составил 8 тысяч рублей



В Заиграевском районе Бурятии мужчина украл вещи и продукты из дачного дома в пригородном садоводческом товариществе.



Мужчина, проживающий на соседней улице, через забор увидел навесной замок на двери. Поняв, что хозяев нет, он проник через окно в жилище и украл одежду, водяной насос и продукты питания. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.



Часть украденного мужчина продал. Одежда изъята сотрудниками полиции.



Ранее подозреваемый был неоднократно судим.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

