Читинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение
В Забайкальском бывший сотрудник Всероссийского центра карантина растений обвиняется в четырёх преступлениях – получении взяток и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.
Установлено, что в 2018-2020 годах, он, действуя в интересах ряда бизнесменов, за взятки фиктивно проводил оценку карантинного фитосанитарного состояния древесины, экспортируемой в Китай. Липовые сведения он вносил в соответствующие фитосанитарные документы. При этом фактически не выезжал к местам хранения и заготовки древесины в отдалённые районы Забайкальского края, не отбирал пробы и образцы и для лабораторных исследований.
За фиктивное подтверждение надлежащего фитосанитарного состояния экспортированной древесины общим объёмом более 30 тысяч кубометров он получил взятки на общую сумму более 240 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Петровск-Забайкальский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
В Забайкалье дело о взятках в четверть миллиона ушло в суд
Происшествия, Фото:
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