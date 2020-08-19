В Забайкалье дело о взятках в четверть миллиона ушло в суд

Читинский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение



В Забайкальском бывший сотрудник Всероссийского центра карантина растений обвиняется в четырёх преступлениях – получении взяток и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений.



Установлено, что в 2018-2020 годах, он, действуя в интересах ряда бизнесменов, за взятки фиктивно проводил оценку карантинного фитосанитарного состояния древесины, экспортируемой в Китай. Липовые сведения он вносил в соответствующие фитосанитарные документы. При этом фактически не выезжал к местам хранения и заготовки древесины в отдалённые районы Забайкальского края, не отбирал пробы и образцы и для лабораторных исследований.



За фиктивное подтверждение надлежащего фитосанитарного состояния экспортированной древесины общим объёмом более 30 тысяч кубометров он получил взятки на общую сумму более 240 тысяч рублей.



Уголовное дело направлено в Петровск-Забайкальский городской суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

