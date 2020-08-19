Мужчина пояснил, что «просто хотел успокоить» петербуржца
Жителя Бурятии приговорили к восьми годам лишения свободы за убийство жителя Санкт-Петербурга, сообщает издание Фонтанка. Ру.
Как сообщал «Байкал-Daily», расправа произошла 1 января в квартире на улице Лазо.
Мужчина поругался с хозяином жилплощади. Разговор под бутылку водки закончился угрозой выселения и ударом по голове той самой бутылкой, пишет Фонтанка. Ру. Житель Бурятии сперва 34 раза ударил собутыльника неустановленным предметом, затем попытался задушить руками. Петербуржец оказался на полу, нападавший связал его ноги проводом, а другим попытался задушить, но удавка оказалась непрочной. Тогда мужчина решил использовать удлинитель, он завязал его узлом на шее мужчины и задушил.
Мужчина признал, что всё так и было, но настаивал на самообороне — убитый первым на него напал, да и вообще, намеревался выгнать приехавшего на заработки из Бурятии друга.
Осуждённый пояснил суду, что «просто хотел успокоить друга и прекратить конфликт».
Ранее сообщалось, что мужчины вместе снимали жильё.
Жителя Бурятии отправили в колонию за убийство удлинителем в Питере
Происшествия, Фото:
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