Автоинспекторы разыскали водителя, бросившего сбитого ребёнка
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 15 августа около девяти часов вечера на проспекте 50 лет Октября в Улан-Удэ сбили ребёнка. Водитель автомобиля скрылся с места ДТП.
Пострадавшего ребёнка с травмами госпитализировали в больницу.
Сотрудники ГИБДД установили личность водителя, 26-летний житель Баргузинского района задержан. Дорожным полицейским мужчина пояснил, что сбежал с места аварии, так как испугался.
В Улан-Удэ сбивший ребёнка водитель объяснил свой побег испугом
Происшествия, Фото:
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