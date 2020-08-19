Прокуратура озвучила любопытные итоги работы по противодействию коррупции
Прокуратура Бурятии подвела итоги надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции.
За полгода в Бурятии зарегистрировано 117 коррупционных преступлений, из них почти половина связана со взяточничеством и коммерческим подкупом, треть – с хищениями с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
К уголовной ответственности привлечено 13 лиц, в том числе бывшие работники администрации Тункинского района, глава сельского поселения «Шабурское», участковый лесничий Еравнинского лесничества, инспектор исправительной колонии № 8, сотрудники отдела МВД России по Кабанскому району.
Общий размер причинённого этими коррупционными преступлениями ущерба составил 48 млн. рублей.
В ходе предварительного расследования возмещён ущерб на сумму 7 млн. рублей, наложен арест на имущество стоимостью 93 млн. рублей. Прокурорами предъявлено 18 исков о взыскании ущерба на сумму 23 млн. рублей. По вынесенным решениям суда взыскан 1 млн. рублей.
В первом полугодии 2020 года прокуроры пресекли 804 нарушения закона, для их устранения внесено свыше 300 актов прокурорского реагирования. По материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел.
К дисциплинарной ответственности привлечено 150 государственных и муниципальных служащих, к административной ответственности – 11.
Прокуроры изучили семь тысяч нормативных правовых актов и их проектов. В результате из 371 документа исключено 535 коррупциогенных факторов.
В Бурятии половина коррупционеров - это взяточники
Происшествия, Фото:
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