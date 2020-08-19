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В Бурятии половина коррупционеров - это взяточники

В Бурятии половина коррупционеров - это взяточники
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Прокуратура озвучила любопытные итоги работы по противодействию коррупции

Прокуратура Бурятии подвела итоги надзорной деятельности в сфере противодействия коррупции.

За полгода в Бурятии зарегистрировано 117 коррупционных преступлений, из них почти половина связана со взяточничеством и коммерческим подкупом, треть – с хищениями с использованием служебного положения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

К уголовной ответственности привлечено 13 лиц, в том числе бывшие работники администрации Тункинского района, глава сельского поселения «Шабурское», участковый лесничий Еравнинского лесничества, инспектор исправительной колонии № 8, сотрудники отдела МВД России по Кабанскому району.

Общий размер причинённого этими коррупционными преступлениями ущерба составил 48 млн. рублей.

В ходе предварительного расследования возмещён ущерб на сумму 7 млн. рублей, наложен арест на имущество стоимостью 93 млн. рублей. Прокурорами предъявлено 18 исков о взыскании ущерба на сумму 23 млн. рублей. По вынесенным решениям суда взыскан 1 млн. рублей.

В первом полугодии 2020 года прокуроры пресекли 804 нарушения закона, для их устранения внесено свыше 300 актов прокурорского реагирования. По материалам прокурорских проверок возбуждено 13 уголовных дел.

К дисциплинарной ответственности привлечено 150 государственных и муниципальных служащих, к административной ответственности – 11.

Прокуроры изучили семь тысяч нормативных правовых актов и их проектов. В результате из 371 документа исключено 535 коррупциогенных факторов.


прокуратура взятка коррупция
 
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