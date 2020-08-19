Вальщики деревьев обесточили несколько домов в Улан-Удэ

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В некоторых домах свет отсутствовал более шести часов



Накануне, 18 августа, в 11:30 из-за повреждения трёх проводов при проведении валки деревьев сотрудниками МБУ «Городское лесничество», произошло аварийное отключение электроэнергии.



Под отключение попали потребители ул. Комсомольская 28, ул. Октябрьская 19, 21, частично потребители частного сектора ул. Гвардейская, ул. Брестская, ул. Выборгская, ул. Шишкина.



В 12:34 запитали потребителей ул. Комсомольская, ул. Буйко, ул. Октябрьская, время отключения составило чуть более часа. В 18:02 запитали оставшихся потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 6,5 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.







