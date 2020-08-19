В некоторых домах свет отсутствовал более шести часов
Накануне, 18 августа, в 11:30 из-за повреждения трёх проводов при проведении валки деревьев сотрудниками МБУ «Городское лесничество», произошло аварийное отключение электроэнергии.
Под отключение попали потребители ул. Комсомольская 28, ул. Октябрьская 19, 21, частично потребители частного сектора ул. Гвардейская, ул. Брестская, ул. Выборгская, ул. Шишкина.
В 12:34 запитали потребителей ул. Комсомольская, ул. Буйко, ул. Октябрьская, время отключения составило чуть более часа. В 18:02 запитали оставшихся потребителей по нормальной схеме. Время отключения составило 6,5 часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
Вальщики деревьев обесточили несколько домов в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
За сутки от COVID-19 выздоровели в два раза больше людей, чем заразились
Девочку увезли в больницу
Прокуратура озвучила любопытные итоги работы по противодействию коррупции
В некоторых домах свет отсутствовал более шести часов
Наезды на пешеходов в Бурятии по-прежнему остаются одним из основных видов ДТП
Общее число больных COVID-19 в регионе приближается к 16 тысячам
Самолёт ищут уже 29 дней
Вылечилось более четырёх тысяч человек
Мужчина распивал спиртное на площади
Мошенники представились сотрудниками банка
Женщина написала обращение замминистру внутренних дел
Иркутянам помогали и граждане Китая
Вор сперва планировал занять у настоятеля денег
Внедорожник пытался скрыться от патрулей ГИБДД и Росгвардии. ВИДЕО
«Тойота» въехала в машину пенсионеров