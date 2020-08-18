В Бурятии пешеходов чаще всего сбивают в субботу

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Наезды на пешеходов в Бурятии по-прежнему остаются одним из основных видов ДТП



Так, за семь месяцев на дорогах республики зарегистрировано 120 наездов на пешеходов. В результате них 15 человек погибли и 108 ранены, сообщили в УГИБДД по Бурятии.



При этом, с начала августа уже произошло 15 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли три человека и ранены 14.



Основная масса ДТП данного вида происходит по вине водителей транспортных средств. Однако зачастую пешеходы попадают в аварии по собственной неосторожности. Так, в 49 случаях установлена вина самих пешеходов, а в 20 ДТП они находились в состоянии алкогольного опьянения.



За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 2003 пешехода.



83 наезда зафиксированы вне пешеходных переходов.



Исходя из анализа, самым аварийным днём стала суббота – 21 ДТП, меньше всего аварий с участием пешеходов регистрируется в понедельник – 11 ДТП. Треть аварий (40 ДТП) произошли в темное время суток и привели к гибели девяти человек и травмированию 32 участников дорожного движения. При этом, период с 20 до 21 часа стал самым аварийным временем суток – зарегистрировано 14 ДТП с пешеходами.





