Общее число больных COVID-19 в регионе приближается к 16 тысячам
По данным оперштаба, на 18 августа в Иркутской области зарегистрировано 15 775 случаев заболевания коронавирусом, за сутки прибавилось 111 больных. Госпитализировано 736 человек, у 37 из них заболевание протекает в тяжёлой форме. 1856 человек проходят лечение амбулаторно.
Выздоровели с начала пандемии 12 926 человек, в том числе 218 за последние сутки. Умерло 177 человек, в том числе четверо за последние сутки.
В Бурятии на сегодня зарегистрировано 4699 случаев заражения COVID-19. Вылечились 4009 человек, умерло 47 человек. Проходят лечение в стационарах республики 322 больных. На амбулаторном лечении находится 321 пациент.
В Иркутской области за сутки скончались четверо больных коронавирусом
Происшествия, Фото:
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