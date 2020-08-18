Женщина написала обращение замминистру внутренних дел
Жительница Улан-Удэ поблагодарила сотрудников уголовного розыска МВД и Железнодорожного отдела полиции за профессионализм и оперативность, проявленные при раскрытии убийства её близкого родственника. Она написала обращение в адрес заместителя министра внутренних дел по республике полковника полиции Баира Хамагаева
«Подозреваемый был задержан в течение двух суток благодаря оперативным, смелым и решительным действиям сотрудников полиции. Сотрудники, как мне казалось, работали без сна и отдыха», – поделилась в своём обращении горожанка.
Как сообщал «Байкал-Daily», убийство произошло 30 июля. На обочине дороги на улице Локомотивная обнаружили присыпанное тело мужчины. Убитым оказался 30-летний житель Улан-Удэ.
Выяснилось, что убийство произошло во дворе частного дома. При первоначальном опросе жителей микрорайона убийца пытался ввести в заблуждение сотрудников полиции. Однако затем выяснилось, что именно он убил вора на своём участке и выбросил тело на соседней улице.
Работая над раскрытием данного преступления, оперативники опросили десятки возможных свидетелей, работали со знакомыми и родственниками погибшего.
«Я очень благодарна, что ваши сотрудники остаются людьми и добросовестно исполняют свои должностные обязанности. Такая работа сближает и повышает доверие населения к правоохранительным органам. Ещё раз благодарю за профессионализм, порядочность, грамотность и оперативность действий», – подчеркнула жительница Улан-Удэ в завершении благодарственного письма
Улан-удэнка поблагодарила полицейских за раскрытие убийства
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