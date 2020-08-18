Иркутянам помогали и граждане Китая
Организованная преступная группа из Иркутской области занималась контрабандой леса в Китай, сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни.
Лидером ОПГ являлся 28-летний уроженец Иркутска. Для контрабандного вывоза незаконно вырубленного леса он привлёк подельников в возрасте от 27 до 51 года. Они вели бухгалтерию, фиктивный документооборот купли-продажи лесоматериалов и т.д.
Также в организации незаконного экспорта леса участвовали граждане Китая, проживающие в Иркутской области, и руководители компаний, приобретавших срубленный лес.
Для ведения нелегальной деятельности группа арендовала помещение в Иркутске. Были заключены международные контракты на экспорт и экспортировано 1 423 м3 пиломатериалов на сумму более девяти миллионов рублей. Контрабанда велась путём предоставления подложных документов при таможенном оформлении.
Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере».
В Иркутской области задержали ОПГ контрабандистов леса в Китай
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