 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Августа

17 Августа

Популярное

В Бурятии устроили погоню за набитым марихуаной внедорожником

В Бурятии устроили погоню за набитым марихуаной внедорожником
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Внедорожник пытался скрыться от патрулей ГИБДД и Росгвардии. ВИДЕО

В Курумканском районе Бурятии устроили погоню за автомобилем с большим количеством марихуаны. Местные жители рассказали «Байкал-Daily», что в районе ходят слухи о том, что во время погони даже применялось оружие.

В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили факт задержания автомобиля, набитого мешками марихуаны и раскрыли, что именно произошло.

Ранним утром 15 августа на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить внедорожник. Его водитель проигнорировал требование об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.

Внедорожник преследовали автопатрули ГИБДД и Росгвардии. Они заблокировали и остановили автомобиль в семи километрах от села Курумкан. В салоне внедорожника находились двое мужчин 33 и 29 лет, а также 19-летний молодой человек.

видео - МВД по Бурятии

В багажнике и салоне изъяли 15 полимерных мешков с 39 килограммами марихуаны.

Задержанные пояснили, что наркотическое средство они заготовили для собственного употребления и перевозили его в Баргузинский район, где проживают.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.

- По предварительной информации задержанные находились в состоянии наркотического опьянения, решается вопрос об их привлечении к административной ответственности ст. 6.9 КоАП. В отношении водителя вынесено определение об административном расследовании по ч.1 ст.12.8 и ст.12.25 КоАП. Кроме того, в отношении водителя и пассажиров составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, - уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.




ГИБДД наркотики Росгвардия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Житель Бурятии обокрал батюшку
Житель Бурятии обокрал батюшку
Происшествия, 18.08.2020
Вор сперва планировал занять у настоятеля денег
В Бурятии устроили погоню за набитым марихуаной внедорожником
В Бурятии устроили погоню за набитым марихуаной внедорожником
Происшествия, 18.08.2020
Внедорожник пытался скрыться от патрулей ГИБДД и Росгвардии. ВИДЕО
В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»
В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»
Происшествия, 18.08.2020
«Тойота» въехала в машину пенсионеров
В Бурятии подросток пришёл в бар за чипсами и совершил кражу
В Бурятии подросток пришёл в бар за чипсами и совершил кражу
Происшествия, 18.08.2020
Был обворован командировочный из Иркутска
Бурятские приставы виновника ДТП нашли в Сочи
Бурятские приставы виновника ДТП нашли в Сочи
Происшествия, 18.08.2020
Виновник ДТП долго не хотел выплачивать ущерб
Забайкалец выбросил рюкзаки с наркотиками перед полицейскими
Забайкалец выбросил рюкзаки с наркотиками перед полицейскими
Происшествия, 18.08.2020
Из салона авто были выброшены два рюкзака и полиэтиленовый пакет с марихуаной
На Байкале подросток застрял на 30-метровой скале
На Байкале подросток застрял на 30-метровой скале
Происшествия, 18.08.2020
Юный турист застрял в неудобном положении
Крупную банду «чёрных» лесорубов задержали в Иркутской области
Крупную банду «чёрных» лесорубов задержали в Иркутской области
Происшествия, 18.08.2020
Ущерб оценивается более чем в 18 миллионов рублей
Жительница Бурятии убила мужа кухонным ножом
Жительница Бурятии убила мужа кухонным ножом
Происшествия, 18.08.2020
Супруги поссорились из-за старых обид
В Бурятии мать пропила «путинские» выплаты на детей
В Бурятии мать пропила «путинские» выплаты на детей
Происшествия, 18.08.2020
Трое детей жили без присмотра и плохо питались

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^