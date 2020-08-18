В Бурятии устроили погоню за набитым марихуаной внедорожником

Внедорожник преследовали автопатрули ГИБДД и Росгвардии. Они заблокировали и остановили автомобиль в семи километрах от села Курумкан. В салоне внедорожника находились двое мужчин 33 и 29 лет, а также 19-летний молодой человек.







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видео - МВД по Бурятии





В багажнике и салоне изъяли 15 полимерных мешков с 39 килограммами марихуаны.

- По предварительной информации задержанные находились в состоянии наркотического опьянения, решается вопрос об их привлечении к административной ответственности ст. 6.9 КоАП. В отношении водителя вынесено определение об административном расследовании по ч.1 ст.12.8 и ст.12.25 КоАП. Кроме того, в отношении водителя и пассажиров составлены административные протоколы по ст. 19.3 КоАП за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции, - уточнили в пресс-службе МВД по Бурятии.











В Курумканском районе Бурятии устроили погоню за автомобилем с большим количеством марихуаны. Местные жители рассказали «Байкал-Daily», что в районе ходят слухи о том, что во время погони даже применялось оружие.В пресс-службе МВД по Бурятии подтвердили факт задержания автомобиля, набитого мешками марихуаны и раскрыли, что именно произошло.Ранним утром 15 августа на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан» сотрудники Госавтоинспекции попытались остановить внедорожник. Его водитель проигнорировал требование об остановке, прибавил скорость и попытался скрыться.Задержанные пояснили, что наркотическое средство они заготовили для собственного употребления и перевозили его в Баргузинский район, где проживают.Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса.