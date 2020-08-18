В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»

«Тойота» въехала в машину пенсионеров
Сегодня около 11:30 недалеко от остановки «Кинотеатр Октябрь» в Улан-Удэ, перед трамвайными путями, произошло ДТП.
По словам очевидца, женщина за рулём автомобиля «Toyota Belta» совершила столкновение с отечественным автомобилем, в котором находились пенсионеры. У виновницы аварии не оказалось полиса ОСАГО.
В аварии обошлось без пострадавших.
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