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В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»

В Улан-Удэ произошло ДТП на «Октябре»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
«Тойота» въехала в машину пенсионеров

Сегодня около 11:30 недалеко от остановки «Кинотеатр Октябрь» в Улан-Удэ, перед трамвайными путями, произошло ДТП.

По словам очевидца, женщина за рулём автомобиля «Toyota Belta» совершила столкновение с отечественным автомобилем, в котором находились пенсионеры. У виновницы аварии не оказалось полиса ОСАГО.

В аварии обошлось без пострадавших.




Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье Иволгинском районе водитель автомобиля «Киа» сбил 66-летнего мужчину, который шёл в попутном направлении.

Вчера произошло смертельное ДТП в Джидинском районе. Пьяный водитель трактора насмерть сбил женщину.
ДТП
 
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