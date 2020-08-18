В Иркутской области пропавшего рыбака ищет вертолёт МЧС

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Он пропал в труднодоступной местности



В Иркутской области ищут рыбака, пропавшего в труднодоступной местности Катангского района. Туда вылетел вертолёт МЧС со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда. Поисками будут заниматься пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Житель Нижнеилимского района, прилетевший на отдых к родственникам, проживающим в селе Бур, 12 августа пошёл рыбачить на реку Чангиль и не вернулся. Расстояние от населенного пункта до водоёма примерно 20 километров.



Поисковые работы, организованные местными жителями, результатов не дали.







