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В Иркутской области пропавшего рыбака ищет вертолёт МЧС

В Иркутской области пропавшего рыбака ищет вертолёт МЧС
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Он пропал в труднодоступной местности

В Иркутской области ищут рыбака, пропавшего в труднодоступной местности Катангского района. Туда вылетел вертолёт МЧС со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда. Поисками будут заниматься пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Житель Нижнеилимского района, прилетевший на отдых к родственникам, проживающим в селе Бур, 12 августа пошёл рыбачить на реку Чангиль и не вернулся. Расстояние от населенного пункта до водоёма примерно 20 километров.

Поисковые работы, организованные местными жителями, результатов не дали.



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