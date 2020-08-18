Он пропал в труднодоступной местности
В Иркутской области ищут рыбака, пропавшего в труднодоступной местности Катангского района. Туда вылетел вертолёт МЧС со спасателями Байкальского поисково-спасательного отряда. Поисками будут заниматься пять человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Житель Нижнеилимского района, прилетевший на отдых к родственникам, проживающим в селе Бур, 12 августа пошёл рыбачить на реку Чангиль и не вернулся. Расстояние от населенного пункта до водоёма примерно 20 километров.
Поисковые работы, организованные местными жителями, результатов не дали.
В Иркутской области пропавшего рыбака ищет вертолёт МЧС
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он пропал в труднодоступной местности
Инцидент произошёл на Тобольской
Вор разбил окно
Был обворован командировочный из Иркутска
Виновник ДТП долго не хотел выплачивать ущерб
Девочка пострадала во время ДТП
Их спугнула сигнализация
Из салона авто были выброшены два рюкзака и полиэтиленовый пакет с марихуаной
Юный турист застрял в неудобном положении
Ущерб оценивается более чем в 18 миллионов рублей
Супруги поссорились из-за старых обид
Трое детей жили без присмотра и плохо питались
Женщина потеряла много крови
Наезд произошёл поздним вечером
Накануне в Бурятии произошло два «пьяных» ДТП, одно из них смертельное