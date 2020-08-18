«Бывший пешеход»: В Улан-Удэ внедорожник выехал на дорогу через тротуар

На улице Тобольская в Улан-Удэ водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» выезжал на проезжую часть через пешеходный тротуар. Фотографию выложили в паблике «Аноним 03».
На снимке видно, что внедорожник выезжает с тротуара на «зебру». Рядом стоят женщина с двумя детьми, которые, судя по всему, уступают автомобилю ему дорогу.
В комментариях к фотографии пользователи Сети поинтересовались у автора, отправил ли он фото в ГИБДД. Многие отнеслись к произошедшему долей юмора: «Когда получил права, но в душе ты ещё пешеход», «Парень степной немного в городе заблудился, что вы на самом деле», «Бывший пешеход по привычке?», «Так много вопросов и так мало ответов», «Забыли, что в городе находятся. По привычке».
Как сообщал «Байкал-Daily», подобный случай произошёл в июле. На улице Геологической водитель иномарки выехал через пешеходную дорожку на проезжую часть.