Вор разбил окно
В отделение МВД России по Еравнинскому району Бурятии с заявлением о краже обратился 38-летний местный житель. Пока мужчина отсутствовал, неизвестный украл из его дома две бензопилы на общую сумму 50 тысяч рублей. Вор проник в жилище, разбив оконное стекло.
На месте эксперт-криминалист снял с оконной рамы отпечатки пальцев. Вскоре по ним был задержан оказался 23-летний не работающий знакомый мужчины. Он знал об отсутствии хозяина дома.
Бензопилы изъяты.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии вынес из чужого дома бензопилы
Происшествия, Фото:
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