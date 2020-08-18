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Житель Бурятии вынес из чужого дома бензопилы

Житель Бурятии вынес из чужого дома бензопилы
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор разбил окно

В отделение МВД России по Еравнинскому району Бурятии с заявлением о краже обратился 38-летний местный житель. Пока мужчина отсутствовал, неизвестный украл из его дома две бензопилы на общую сумму 50 тысяч рублей. Вор проник в жилище, разбив оконное стекло.

На месте эксперт-криминалист снял с оконной рамы отпечатки пальцев. Вскоре по ним был задержан оказался 23-летний не работающий знакомый мужчины. Он знал об отсутствии хозяина дома.

Бензопилы изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
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