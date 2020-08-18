Житель Бурятии вынес из чужого дома бензопилы

Вор разбил окно



В отделение МВД России по Еравнинскому району Бурятии с заявлением о краже обратился 38-летний местный житель. Пока мужчина отсутствовал, неизвестный украл из его дома две бензопилы на общую сумму 50 тысяч рублей. Вор проник в жилище, разбив оконное стекло.



На месте эксперт-криминалист снял с оконной рамы отпечатки пальцев. Вскоре по ним был задержан оказался 23-летний не работающий знакомый мужчины. Он знал об отсутствии хозяина дома.



Бензопилы изъяты.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





