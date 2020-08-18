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В Бурятии подросток пришёл в бар за чипсами и совершил кражу

В Бурятии подросток пришёл в бар за чипсами и совершил кражу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Был обворован командировочный из Иркутска

Ночью 13 августа в полицию поступило сообщение о краже в баре в посёлке Таксимо. У 33-летнего жителя Иркутской области украли планшет, сотовый телефон и банковскую карту. Сумма ущерба составила 34 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Мужчина приехал в Таксимо в командировку. Вечером решил заглянуть в бар, где распивал спиртные напитки. При себе у мужчины была дорожная сумка, в которой лежала небольшая поясная сумка, в ней и находились гаджеты и банковская карта.

Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили, что кражу совершил 16-летний подросток. Он пришёл в бар, чтобы купить чипсы. Пока иркутянин находился на улице, подросток незаметно вынул поясную сумку и удалился.

Парень состоит на учёте в ПДН.

Украденное изъято. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».


кража
 
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