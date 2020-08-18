Девочка пострадала во время ДТП
Накануне утром на федеральной трассе «Сибирь» в Ангарском районе столкнулись автомобили «SsangYong Musso» и «Toyota Vitz».
В результате происшествия травмы получили жительницы Черемховского района: 24-летняя водитель и 14-летняя пассажир «Тойоты». Девочка была не пристёгнута и во время столкновения выпала на проезжую часть через заднюю боковую дверь. С травмами она была доставлена в больницу.
Также в иномарке находился семимесячный ребёнок. Он не пострадал, так как был пристёгнут в специальном детском удерживающем устройстве, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», в субботу, 15 августа в Ангарске в ДТП выпал из окна машины четырёхлетний мальчик.
В Ангарске девочка выпала из машины на дорогу
Происшествия, Фото:
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