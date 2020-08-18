В Бурятии парни 15 и 18 лет пытались залезть в магазин

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Их спугнула сигнализация



Накануне около четырёх часов утра в Кяхте сработала сигнализация, установленная на охраняемом продуктовом магазине, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Прибывшие росгвардейцы обнаружили взломанный замок, внутри никого не было. Однако вскоре недалеко были задержаны двое молодых людей.



Задержанным по 15 и 18 лет, они жители Кяхты. Молодые люди признались, что хотели украсть из магазина продукты и деньги, но их спугнула, сработанная сигнализация.



Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу.





