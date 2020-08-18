Супруги поссорились из-за старых обид
Жительница станции Таловка Прибайкальского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
По данным следствия, 17 и 18 февраля у себя дома супруги вдвоём распивали спиртные напитки. Во время застолья пьяная женщина высказала мужу свои старые обиды, и между ними произошла ссора. Тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла удар в грудь мужа.
Затем она побежала к соседу, который по телефону вызвал «скорую» и полицейских. Спасти 48-летнего мужчину не удалось, он скончался на месте.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.
Жительница Бурятии убила мужа кухонным ножом
Происшествия, Фото:
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