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Жительница Бурятии убила мужа кухонным ножом

Жительница Бурятии убила мужа кухонным ножом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Супруги поссорились из-за старых обид

Жительница станции Таловка Прибайкальского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве мужа, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

По данным следствия, 17 и 18 февраля у себя дома супруги вдвоём распивали спиртные напитки. Во время застолья пьяная женщина высказала мужу свои старые обиды, и между ними произошла ссора. Тогда женщина схватила кухонный нож и нанесла удар в грудь мужа.

Затем она побежала к соседу, который по телефону вызвал «скорую» и полицейских. Спасти 48-летнего мужчину не удалось, он скончался на месте.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения.


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