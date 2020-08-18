В Бурятии туристка разбила голову на пике Любви

Женщина потеряла много крови



Накануне вечером в Тункинском районе Бурятии на пик Любви поднималась семья из четырёх человек. 50-летняя туристка упала и разбила себе голову.



С помощью мобильной связи второй Тункинский поисково-спасательный отряд Бурятской республиканской поисково-спасательной службы определил точное местоположение туристов и выехали на место.



- Спасатели спустили женщину, доставили в посёлок Аршан и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Она потеряла много крови. По оценке врачей, состояние пострадавшей удовлетворительное, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



По предварительным данным, тургруппа не была зарегистрирована.



В ведомстве напоминают о необходимости регистрировать свой туристический маршрут.



- Если зарегистрированная тургруппа не выходит на связь в назначенный срок, информацию о маршруте группы передают спасателям, которые выезжают на поиски туристов. Если пропала незарегистрированная тургруппа, то время реагирования может сильно увеличиться, спасатели не будут знать о тургруппе и её маршруте, - поясняет начальник Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Павел Шубин. - Уведомить спасателей о своём походе – значит быть уверенным, что к тебе гарантированно и оперативно прибудут на помощь.



Справка:



Пик любви – одна из вершин Тункинских гольцов, находится на высоте 2412 метров. Одна из самых популярных вершин для восхождения в Аршане. На пик Любви идёт хорошо протоптанная тропа. Согласно поверью, любовь будет крепче, если забраться на эту вершину вместе с любимым человеком.

