Наезд произошёл поздним вечером
16 августа около 22.30 часов в Иволгинском районе Бурятии произошёл наезд на пешехода, сообщили в республиканском УГИБДД.
35-летний водитель автомобиля «Киа», следуя со стороны села Каленово в направлении Иволгинска, сбил 66-летнего мужчину. Он шёл в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два «пьяных» ДТП, одно из них смертельное. Женщину-пешехода сбил пьяный тракторист.
В Бурятии водитель «Киа» сбил пенсионера
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