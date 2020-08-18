Накануне в Бурятии произошло два «пьяных» ДТП, одно из них смертельное
Вчера, 17 августа, в 19 часов в селе Нижний Торей Джидинского района Бурятии пьяный 46-летний тракторист сбил насмерть 40-летнюю женщину. Мужчина сел за руль трактора, не имея прав управлять им.
- Водитель трактора «Т40-АМ», не имеющий права управления, следуя в состоянии алкогольного опьянения по улице Пушкина в селе Нижний Торей при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода 1980 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Сбитая женщина получила тяжёлые травмы и скончалась в больнице.
Также вчера произошло ещё одно ДТП по вине пьяного водителя, на этот раз в Тункинском районе.
Около девяти часов вечера на 109 км автодороги «Култук – Монды» 48-летний водитель автомобиля «Тойота Ист» сбил пешехода. Мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован в больницу.
- Водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 0,91 мг/л, - уточнили в Госавтоинспекции Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в Прибайкальском районе погиб мотоциклист, врезавшийся в грузовик. Ещё одно смертельное ДТП произошло в субботу в Улан-Удэ. На улице Сахьяновой погиб пенсионер, попавший под колёса Porsche Cayenne.
В Бурятии пьяный тракторист сбил насмерть женщину
Происшествия, Фото:
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