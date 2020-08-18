 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Августа

17 Августа

Популярное

В Бурятии взяточник из лесничества сядет в колонию на 8 лет

В Бурятии взяточник из лесничества сядет в колонию на 8 лет
Происшествия, 
Сперва эксперт лесничества вымогал стулья, а затем уже и деньги. ВИДЕО

Вынесен приговор сотрудникам отдела организации и обеспечения деятельности Байкальского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Весной 2016 года в Прибайкальском районе местная небольшая лесозаготовительная компания подала в Байкальское лесничество для утверждения документы по отводу и таксации лесосек. Почти год эти документы пролежали в лесничестве и не были утверждены. В феврале 2017 года представитель компании стал выяснять причины такой задержки.

Тогда сотрудник отдела организации и обеспечения деятельности Байкальского лесничества потребовал от представителя компании спонсорскую помощь в виде двух дорогих офисных кресел. Получив мебель, сотрудник лесничества сразу подписал необходимые документы. Но не стал останавливаться.

Затем он намеренно затянул процедуру утверждения уже новых документов по отводу и таксации лесосек. Аппетиты возросли, на этот раз мужчина вымогал уже взятку в миллион рублей. В случае отказа угрожал, что документы вовсе не будут подписаны, что грозило компании разорением. Поэтому предприниматель согласился и в октябре 2017 года передал эксперту Байкальского лесничества всю сумму.

Затем бизнесмен, обдумав ситуацию, обратился в правоохранительные органы и написал заявление о вымогательстве у него взятки.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии провели проверку. По её результатам следователи возбудили уголовное дело.

Во время обысков в доме у одного из сотрудников Байкальского лесничества обнаружили 960 тысяч рублей. Кроме того, обнаружили нарезное ружье и 100 патронов к нему, без разрешительных документов.

видео - МВД по Бурятии

Приговором суда эксперту Байкальского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Участковому лесничему Байкальского лесничества назначено 250 часов обязательных работ. Но он освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.



взятка лесничество
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии мать пропила «путинские» выплаты на детей
В Бурятии мать пропила «путинские» выплаты на детей
Происшествия, 18.08.2020
Трое детей жили без присмотра и плохо питались
В Бурятии водитель «Киа» сбил пенсионера
В Бурятии водитель «Киа» сбил пенсионера
Происшествия, 18.08.2020
Наезд произошёл поздним вечером
В Бурятии пьяный тракторист сбил насмерть женщину
В Бурятии пьяный тракторист сбил насмерть женщину
Происшествия, 18.08.2020
Накануне в Бурятии произошло два «пьяных» ДТП, одно из них смертельное
В Бурятии взяточник из лесничества сядет в колонию на 8 лет
В Бурятии взяточник из лесничества сядет в колонию на 8 лет
Происшествия, 18.08.2020
Сперва эксперт лесничества вымогал стулья, а затем уже и деньги. ВИДЕО
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 36 человек
В Бурятии коронавирус подтвердили ещё у 36 человек
Происшествия, 18.08.2020
Число случаев заражения COVID-19 неуклонно движется к пяти тысячам
В Бурятии умерла 55-летняя больная коронавирусом
В Бурятии умерла 55-летняя больная коронавирусом
Происшествия, 18.08.2020
Очередная смерть среди больных COVID-19 произошла накануне
В России запретили движение АУЕ
В России запретили движение АУЕ
Происшествия, 18.08.2020
Поклонников криминальной культуры приравняли к фашистам
Более 200 тысяч вытянули мошенники у трёх пенсионерок из Братска
Более 200 тысяч вытянули мошенники у трёх пенсионерок из Братска
Происшествия, 17.08.2020
Женщины стали жертвами телефонных аферистов
К бурятскому кинодеятелю после акции на «Пионере» наведались полицейские
К бурятскому кинодеятелю после акции на «Пионере» наведались полицейские
Происшествия, 17.08.2020
Полиция вменяет Артёму Бурлову незаконную организацию массового мероприятия
Забайкалец получил срок за убийство женщины в пекарне
Забайкалец получил срок за убийство женщины в пекарне
Происшествия, 17.08.2020
Преступник убил женщину во время разбойного нападения
В Бурятии браконьер угрожал инспектору оружием
В Бурятии браконьер угрожал инспектору оружием
Происшествия, 17.08.2020
Мужчина пытался скрыться от инспектора, а потом навёл оружие
Забайкалец украл колёса с «Жигулей» на глазах у хозяина
Забайкалец украл колёса с «Жигулей» на глазах у хозяина
Происшествия, 17.08.2020
Потерпевший застрял в грязи и оставил авто на время
В Бурятии провели проверку после смерти младенца
В Бурятии провели проверку после смерти младенца
Происшествия, 17.08.2020
Мать умершего ребёнка обратилась к бурятскому омбудсмену

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^