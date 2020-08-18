В Бурятии взяточник из лесничества сядет в колонию на 8 лет

Во время обысков в доме у одного из сотрудников Байкальского лесничества обнаружили 960 тысяч рублей. Кроме того, обнаружили нарезное ружье и 100 патронов к нему, без разрешительных документов.







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видео - МВД по Бурятии





Вынесен приговор сотрудникам отдела организации и обеспечения деятельности Байкальского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.Весной 2016 года в Прибайкальском районе местная небольшая лесозаготовительная компания подала в Байкальское лесничество для утверждения документы по отводу и таксации лесосек. Почти год эти документы пролежали в лесничестве и не были утверждены. В феврале 2017 года представитель компании стал выяснять причины такой задержки.Тогда сотрудник отдела организации и обеспечения деятельности Байкальского лесничества потребовал от представителя компании спонсорскую помощь в виде двух дорогих офисных кресел. Получив мебель, сотрудник лесничества сразу подписал необходимые документы. Но не стал останавливаться.Затем он намеренно затянул процедуру утверждения уже новых документов по отводу и таксации лесосек. Аппетиты возросли, на этот раз мужчина вымогал уже взятку в миллион рублей. В случае отказа угрожал, что документы вовсе не будут подписаны, что грозило компании разорением. Поэтому предприниматель согласился и в октябре 2017 года передал эксперту Байкальского лесничества всю сумму.Затем бизнесмен, обдумав ситуацию, обратился в правоохранительные органы и написал заявление о вымогательстве у него взятки.Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Бурятии провели проверку. По её результатам следователи возбудили уголовное дело.Приговором суда эксперту Байкальского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.Участковому лесничему Байкальского лесничества назначено 250 часов обязательных работ. Но он освобождён от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.