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В России запретили движение АУЕ

В России запретили движение АУЕ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Поклонников криминальной культуры приравняли к фашистам

Верховный суд России постановил признать международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника издания, заседание по иску Генпрокуратуры России проходило в закрытом режиме. С 17 августа любая деятельность, связанная с АУЕ, запрещена на территории страны.

Теперь действия лиц, пропагандирующих идеи движения и склоняющих к криминальной деятельности молодёжь, попадают под статью 282.1 («Организация экстремистского сообщества») УК РФ. Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штрафом до 700 тысяч рублей.

«Фактически сторонников АУЕ приравняли к адептам фашизма или исламистам-радикалам», отмечает «Лента.ру».

Антисоциальное движение криминальной направленности АУЕ расшифровывается по-разному: «Арестантское уголовное единство» (Арестантский уклад един) или «Арестантское уркаганское единство». Независимо от варианта расшифровки аббревиатуры АУЕ представляет собой молодёжную субкультуру, представители которой насаждают и пропагандируют среди несовершеннолетних воровские и тюремные понятия криминальной среды, вымогают деньги, которые затем передают содержащимся в колониях арестантам.
экстремизм
 
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