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В Иркутской области на пожаре погиб пятилетний ребёнок

В Иркутской области на пожаре погиб пятилетний ребёнок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожарные нашли его тело за диваном

Сегодня, 17 августа в посёлке Юрты в Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь ребёнка.

Горел квартира на первом этаже муниципального двухэтажного брусового дома. Огонь уже перешёл на квартиру этажом выше.

Пожарные спасли пять человек со второго этажа, в том числе трёх детей.

В ходе тушения пожара начальник караула в комнате за диваном обнаружил тело пятилетнего ребёнка.

На ликвидацию пламени ушло около 50 минут. В результате пожара повреждены две квартиры на общей площади 72 квадратных метра.

На месте работают дознаватели, которым предстоит установить обстоятельства, предшествующие возникновению пожара, и его точную причину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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