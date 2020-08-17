В Иркутской области на пожаре погиб пятилетний ребёнок

Пожарные нашли его тело за диваном



Сегодня, 17 августа в посёлке Юрты в Иркутской области произошёл пожар, унёсший жизнь ребёнка.



Горел квартира на первом этаже муниципального двухэтажного брусового дома. Огонь уже перешёл на квартиру этажом выше.



Пожарные спасли пять человек со второго этажа, в том числе трёх детей.



В ходе тушения пожара начальник караула в комнате за диваном обнаружил тело пятилетнего ребёнка.



На ликвидацию пламени ушло около 50 минут. В результате пожара повреждены две квартиры на общей площади 72 квадратных метра.



На месте работают дознаватели, которым предстоит установить обстоятельства, предшествующие возникновению пожара, и его точную причину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

