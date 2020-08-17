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Более 200 тысяч вытянули мошенники у трёх пенсионерок из Братска

Более 200 тысяч вытянули мошенники у трёх пенсионерок из Братска
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщины стали жертвами телефонных аферистов

Три братчанки стали жертвами телефонных аферистов. Под видом покупателей и служащих банка неизвестные вынудили их сообщить информацию или выполнить действия, необходимые для кражи денег со счетов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

51-летняя пенсионерка пострадала, согласившись предоставить свою карту знакомому, который продавал на сайте объявлений кровать. «Покупатель» убедил женщину, что для перевода, кроме номера, необходим цифровой код с оборотной стороны карты. Получив эти данные, преступник украл со счёта пенсионерки 80 тысяч рублей. Звонок поступил с абонентского номера из Москвы.

Также от аферистов пострадала 71-летняя местная жительница. Намереваясь продать дачу, она выставила её на том же сайте, где попал на удочку мошенников предыдущий продавец. «Претендентка на недвижимость» предложила внести на счёт продавца залог. Под её руководством пенсионерка провела ряд операций, суть которых она не понимала. Результатом такой неосмотрительности стал перевод с её же карты 20 тысяч рублей. Звонок был сделан с номера, зарегистрированного в Самарской области. Сама пожилая женщина позже призналась, что знала из СМИ о подобных преступлениях, но поверила вежливой «покупательнице».

Третья пострадавшая сообщила номер и код своей карты мошенникам, позвонившим ей от имени сотрудников банка. Около двух недель назад 69-летней братчанке позвонил неизвестный. Для обеспечения сохранности средств ей предложили сообщить сведения, чтобы временно перевести вклад на резервный счёт. Возврат денег по её заявлению ей пообещали после завершения проверки. Обратившись в указанный срок в банк, пенсионерка узнала, что её сбережения в размере 118 тысяч рублей были украдены.


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