 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

К бурятскому кинодеятелю после акции на «Пионере» наведались полицейские

К бурятскому кинодеятелю после акции на «Пионере» наведались полицейские
Происшествия,  Фото:страница Артёма Бурлова
Полиция вменяет Артёму Бурлову незаконную организацию массового мероприятия

Полицейские наведались к члену Союза кинематографистов России Артёму Бурлову по поводу акции, состоявшейся возле ТРЦ «Пионер». Об этом сегодня сообщил сам кинодеятель на своей странице в Facebook.

- Полиция Республики Бурятия пришла в гости, взять объяснения по поводу акции по открытию кинотеатров. Проводят проверку по организации массовых мероприятий в условиях запрета массовых мероприятий в Улан-Удэ. Напомним, что 11 августа возле кинотеатра «Пионер» состоялась акция на кинотеатре «Пионер», призывающая открыть кинотеатры или хотя бы обозначить дату их открытия в Улан-Удэ!!! Напомним, что в Улан-Удэ до карантина работало 4 коммерческих и два муниципальных кинотеатра. А в Республике Бурятия и того больше. На сегодняшний день не работает ни один. Несмотря на то, что организации общественного питания начали свою работу, - возмущается Артём Бурлов.

Он напомни, что в 22 регионах страны уже открыты кинотеатры.

- Мы, общественная организация «Союз кинематографистов РБ», просим обозначить дату открытия кинотеатров, ведь кинотеатрам нужно заранее знать дату открытия, чтобы провести маркетинговую компанию, определиться с репертуаром. Ещё раз обращаемся к правительству Республики Бурятия и главе РБ Цыденову А.С. с просьбой провести совещание относительно отрасли кинематографии, на котором мы представим план начала работы кинотеатров в городе Улан Удэ, который уже разработан, - в очередной обратился он в Facebook к правительству региона.

Как сообщал «Байкал-Daily», акция, призывающая открыть кинозалы или хотя бы обозначить дату их открытия, прошла 11 августа возле ТРЦ «Пионер». Её участники стояли с плакатом «Кинотеатр безопаснее общественного транспорта». Акцию устроила общественная организация «Союз кинематографистов Бурятии».

Из-за пандемии коронавируса кинотеатры в республике закрыты с марта.


На прошлой неделе Бурлову также пришлось общаться с полицией, на этот раз из-за поисков «чёрных лесорубов». В лесу общественник наткнулся на пеньки, после чего пытался найти людей, спиливших деревья. Однако инициатива обернулась неприятностями для самого Артёма Бурлову – ему теперь грозит штраф за пребывание в лесу в условиях противопожарного режима.




полиция акция коронавирус
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Более 200 тысяч вытянули мошенники у трёх пенсионерок из Братска
Более 200 тысяч вытянули мошенники у трёх пенсионерок из Братска
Происшествия, 17.08.2020
Женщины стали жертвами телефонных аферистов
Забайкалец получил срок за убийство женщины в пекарне
Забайкалец получил срок за убийство женщины в пекарне
Происшествия, 17.08.2020
Преступник убил женщину во время разбойного нападения
В Бурятии браконьер угрожал инспектору оружием
В Бурятии браконьер угрожал инспектору оружием
Происшествия, 17.08.2020
Мужчина пытался скрыться от инспектора, а потом навёл оружие
Забайкалец украл колёса с «Жигулей» на глазах у хозяина
Забайкалец украл колёса с «Жигулей» на глазах у хозяина
Происшествия, 17.08.2020
Потерпевший застрял в грязи и оставил авто на время
В Бурятии провели проверку после смерти младенца
В Бурятии провели проверку после смерти младенца
Происшествия, 17.08.2020
Мать умершего ребёнка обратилась к бурятскому омбудсмену
В Бурятии рой диких пчёл напал на лесников
В Бурятии рой диких пчёл напал на лесников
Происшествия, 17.08.2020
Лесникам пришлось разбегаться из-за нападения пчёл
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже кошелька
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже кошелька
Происшествия, 17.08.2020
Кошелёк покупатель забыл в магазине
В Улан-Удэ занесло дымом подъезд дома
В Улан-Удэ занесло дымом подъезд дома
Происшествия, 17.08.2020
Пожар произошёл на первом этаже
В Забайкалье коронавирусом заболели ещё 10 человек
В Забайкалье коронавирусом заболели ещё 10 человек
Происшествия, 17.08.2020
Общее число больных превысило 4,3 тысячи
Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита
Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита
Происшествия, 17.08.2020
Этот приговор жителю Бурятии стал первым за незаконный оборот нефрита в Иркутской области
В Улан-Удэ на пожаре в частном доме погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре в частном доме погиб мужчина
Происшествия, 17.08.2020
Ещё один мужчина госпитализирован

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^