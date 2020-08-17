К бурятскому кинодеятелю после акции на «Пионере» наведались полицейские

Полицейские наведались к члену Союза кинематографистов России Артёму Бурлову по поводу акции, состоявшейся возле ТРЦ «Пионер». Об этом сегодня сообщил сам кинодеятель на своей странице в Facebook.
- Полиция Республики Бурятия пришла в гости, взять объяснения по поводу акции по открытию кинотеатров. Проводят проверку по организации массовых мероприятий в условиях запрета массовых мероприятий в Улан-Удэ. Напомним, что 11 августа возле кинотеатра «Пионер» состоялась акция на кинотеатре «Пионер», призывающая открыть кинотеатры или хотя бы обозначить дату их открытия в Улан-Удэ!!! Напомним, что в Улан-Удэ до карантина работало 4 коммерческих и два муниципальных кинотеатра. А в Республике Бурятия и того больше. На сегодняшний день не работает ни один. Несмотря на то, что организации общественного питания начали свою работу, - возмущается Артём Бурлов.
Он напомни, что в 22 регионах страны уже открыты кинотеатры.
- Мы, общественная организация «Союз кинематографистов РБ», просим обозначить дату открытия кинотеатров, ведь кинотеатрам нужно заранее знать дату открытия, чтобы провести маркетинговую компанию, определиться с репертуаром. Ещё раз обращаемся к правительству Республики Бурятия и главе РБ Цыденову А.С. с просьбой провести совещание относительно отрасли кинематографии, на котором мы представим план начала работы кинотеатров в городе Улан Удэ, который уже разработан, - в очередной обратился он в Facebook к правительству региона.
Как сообщал «Байкал-Daily», акция, призывающая открыть кинозалы или хотя бы обозначить дату их открытия, прошла 11 августа возле ТРЦ «Пионер». Её участники стояли с плакатом «Кинотеатр безопаснее общественного транспорта». Акцию устроила общественная организация «Союз кинематографистов Бурятии».
Из-за пандемии коронавируса кинотеатры в республике закрыты с марта.
На прошлой неделе Бурлову также пришлось общаться с полицией, на этот раз из-за поисков «чёрных лесорубов». В лесу общественник наткнулся на пеньки, после чего пытался найти людей, спиливших деревья. Однако инициатива обернулась неприятностями для самого Артёма Бурлову – ему теперь грозит штраф за пребывание в лесу в условиях противопожарного режима.