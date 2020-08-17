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В Бурятии браконьер угрожал инспектору оружием

В Бурятии браконьер угрожал инспектору оружием
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина пытался скрыться от инспектора, а потом навёл оружие

В пресс-службе Бурприродзора рассказали о том, как охотник угрожал инспектору огнестрельным нарезным оружием.

11 августа инспектор Бурприроднадзора проверял общедоступные охотничьи угодия в Заиграевском районе Бурятии. В девяти километрах от села Новая Брянь инспектор обнаружил автомобиль ВАЗ-212.

Через некоторое время к зелёной «Ниве» подошёл мужчина, у которого при себе было расчехлённое огнестрельное оружие.

Инспектор попросил предъявить разрешительные документы, а также само оружие к осмотру. Однако мужчина ответил отказом. После чего сел в свой автомобиль и попытался уехать.

Чтобы остановить машину, инспектору пришлось применить служебное оружие. Он выстрелил в заднюю левую шину. Но нарушителя это не остановило, и он продолжил двигаться в сторону Новой Бряни, не реагируя на звуковые сигналы и на требования остановиться.

Через несколько километров инспектору удалось обогнать автомобиль нарушителя и блокировать ему дорогу. Водитель вышел на дорогу, но на требования инспектора предъявить документы и сдать оружие разразился матами. После и вовсе достал оружие из багажника и навёл на инспектора.

Инспектор отошёл к своему служебному автомобилю и отъехал на безопасное расстояние. Об инциденте он тут же сообщил в экстренную службу спасения, а также в полиции.

Нарушителя задержали полицейские и бойцы Росгвардии. Задержанным оказался 62-летний житель села Новая Брянь.

У мужчины было изъято самодельное нарезное оружие и патроны к нему.

Нарушителю грозит административная и уголовная ответственность.
браконьерство Бурприроднадзор
 
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