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Забайкалец украл колёса с «Жигулей» на глазах у хозяина

Забайкалец украл колёса с «Жигулей» на глазах у хозяина
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Потерпевший застрял в грязи и оставил авто на время

В городе Борзя Забайкальского края у местного жителя из машины неизвестный украл документы, набор ключей «SATA», аккумулятор и четыре автомобильных колеса.

Мужчина на «Жигулях» поехал на чабанскую стоянку проверять скот, но недалеко от стоянки машина застряла в грязи. Мужчина оставил машину в пределах видимости и пошёл пешком.

Через некоторое время увидел, как к его машине подъехал «ВАЗ», а его водитель украл имущество. Приметы подозреваемого он передал полицейским.

Стражи порядка задержали мужчину. Им оказался 25-летний житель Краснокаменска, который во всём признался. Выяснилось, что проезжая мимо застрявшего автомобиля, он увидел не запертый салон и решился на кражу. Увидев же бегущего хозяина авто, скрылся с места.

В настоящее время подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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