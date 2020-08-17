В Бурятии провели проверку после смерти младенца

Мать умершего ребёнка обратилась к бурятскому омбудсмену



К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратилась мать умершего младенца. Ребёнок лежал в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей в детской республиканской клинической больнице в Улан-Удэ.



- Из обращения матери следовало, что врачи не сообщали об ухудшении состояния ребёнка, о диагнозе заболевания, в связи с чем возникли сомнения в правильности и своевременности лечения младенца, - сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека.



Юлия Жамбалова обратилась в минздрав Бурятии. Здесь рассказали, что «при оказании медицинской помощи использованы все ресурсные возможности, однако несмотря на все принимаемые меры по выхаживанию глубоко недоношенного ребёнка последовал неблагоприятный исход».



По запросу уполномоченного по правам человека была инициирована проверка, территориальным органом Росздравнадзора по Бурятия. По итогам проверки обращение матери признано частично обоснованным. Были выявлены нарушения при оказании медицинской помощи в городской поликлинике № 2. Медицинской организации выдано предписание об устранении нарушений.





