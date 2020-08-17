В Бурятии рой диких пчёл напал на лесников

- Мы уже грузили мешки мусора в машину, как вдруг, на нас напал рой диких пчёл! Мы разбежались по машинам и оперативно разъехались, - рассказывают лесники.





Недалеко от пригородного села Сотниково сотрудники Иволгинского лесхоза и лесничества организовали субботник в лесу. Метр за метром лесники очищали территорию от мусора. Совместными усилиями они собрали более 20 мешков мусора: стеклянные и пластиковые бутылки, пакеты, бумагу, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.- Люди никак не могут понять, что, засоряя леса, мы наносим огромный ущерб экологии, а значит, личному здоровью, и своими же руками отнимаем у будущих поколений возможность наслаждаться красотой природы и дышать свежим воздухом, - рассказывает лесовод Иволгинского лесхоза Галина Пономарева.Лесникам пришлось не только бороться с мусором, но и спасаться от диких пчёл.