В Ангарске рыбак зацепился удочкой за ЛЭП и погиб

Мужчина скончался на месте



Вчера днём в Ангарске произошёл несчастный случай, в результате которого погиб 47-летний местный житель.



Мужчина вместе со своим другом приехал порыбачить на искусственный водоём. Стоя на берегу под высоковольтной линией электропередач, он попытался забросить удочку, но зацепил ею ЛЭП. От полученного удара током мужчина скончался до приезда бригады медиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Рыбаков-любителей призывают соблюдать меры безопасности вблизи линии электропередач.

