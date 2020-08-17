 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Ангарске рыбак зацепился удочкой за ЛЭП и погиб

В Ангарске рыбак зацепился удочкой за ЛЭП и погиб
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина скончался на месте

Вчера днём в Ангарске произошёл несчастный случай, в результате которого погиб 47-летний местный житель.

Мужчина вместе со своим другом приехал порыбачить на искусственный водоём. Стоя на берегу под высоковольтной линией электропередач, он попытался забросить удочку, но зацепил ею ЛЭП. От полученного удара током мужчина скончался до приезда бригады медиков, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Рыбаков-любителей призывают соблюдать меры безопасности вблизи линии электропередач.
рыбаки удар током смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии браконьер угрожал инспектору оружием
В Бурятии браконьер угрожал инспектору оружием
Происшествия, 17.08.2020
Мужчина пытался скрыться от инспектора, а потом навёл оружие
Забайкалец украл колёса с «Жигулей» на глазах у хозяина
Забайкалец украл колёса с «Жигулей» на глазах у хозяина
Происшествия, 17.08.2020
Потерпевший застрял в грязи и оставил авто на время
В Бурятии провели проверку после смерти младенца
В Бурятии провели проверку после смерти младенца
Происшествия, 17.08.2020
Мать умершего ребёнка обратилась к бурятскому омбудсмену
В Бурятии рой диких пчёл напал на лесников
В Бурятии рой диких пчёл напал на лесников
Происшествия, 17.08.2020
Лесникам пришлось разбегаться из-за нападения пчёл
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже кошелька
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже кошелька
Происшествия, 17.08.2020
Кошелёк покупатель забыл в магазине
В Улан-Удэ занесло дымом подъезд дома
В Улан-Удэ занесло дымом подъезд дома
Происшествия, 17.08.2020
Пожар произошёл на первом этаже
В Забайкалье коронавирусом заболели ещё 10 человек
В Забайкалье коронавирусом заболели ещё 10 человек
Происшествия, 17.08.2020
Общее число больных превысило 4,3 тысячи
Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита
Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита
Происшествия, 17.08.2020
Этот приговор жителю Бурятии стал первым за незаконный оборот нефрита в Иркутской области
В Улан-Удэ на пожаре в частном доме погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре в частном доме погиб мужчина
Происшествия, 17.08.2020
Ещё один мужчина госпитализирован
В Улан-Удэ в случае паводка может затопить более 5 тысяч дворов
В Улан-Удэ в случае паводка может затопить более 5 тысяч дворов
Происшествия, 17.08.2020
Но в ближайшие дни ожидается стабилизация уровня Селенги
Жительница Бурятии спустила украденные семь тысяч на водку и «закусь»
Жительница Бурятии спустила украденные семь тысяч на водку и «закусь»
Происшествия, 17.08.2020
В Закаменске к уголовной ответственности за кражу будет привлечена местная жительница

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^