В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже кошелька

В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 27-30 лет, рост 180 см, плотного телосложения, был одет в жёлтую кофту с капюшоном.





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В Улан-Удэ разыскивают мужчину, который вечером 14 августа, находясь в продуктовом магазине на улице Ключевской, забрал оставленный покупателем кошелёк. В кошельке находились банковские карты и деньги.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении жителей просят сообщить в полицию по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-902-531-00-31 или 102 (112).