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В Забайкалье коронавирусом заболели ещё 10 человек

В Забайкалье коронавирусом заболели ещё 10 человек
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Общее число больных превысило 4,3 тысячи

По данным оперштаба на 17 августа, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 4323, за сутки выявили 10 больных. Из них 4000 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. За весь период скончался 51 пациент.

Заболевание зафиксировано в Чите, Александрово-Заводском, Акшинском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском, Тунгиро-Олекминском и Приаргунском районах края.

Забайкалье вышло на третий этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса. Все сферы бизнеса, а также детские сады вернулись к работе в полном формате с 29 июля. Сохраняются режим самоизоляции для пожилых людей, обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, сообщили в пресс-служба правительства Забайкальского края.

В Бурятии на сегодня зарегистрировано 4663 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3978 человек, умерли 46 человек. Проходят лечение в стационарах республики 320 больных. На амбулаторном лечении находятся 319 пациентов.


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