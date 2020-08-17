Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита

Житель Бурятии, транспортировавший и хранивший крупную партию нефрита, осуждён в Иркутске. Подобный приговор по статье 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» в её новой редакции за незаконные действия с нефритом стал первым в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.





Изъятый нефрит решением суда будет обращён в пользу государства.









Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Бурятии планирует незаконно перевезти в Иркутскую область нефрит. Оперативники установили место отгрузки и задержали нарушителя. Им оказался 40-летний уроженец Иркутской области, ныне проживающий в Тункинском районе Бурятии.У него изъяли 18 глыб нефрита-сырца общим весом свыше 1,4 тонны. Общая стоимость партии оценена экспертами более чем в 2,6 миллиона рублей.Иркутский районный суд назначил мужчине штраф в размере 80 тысяч рублей.