 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита

Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Этот приговор жителю Бурятии стал первым за незаконный оборот нефрита в Иркутской области

Житель Бурятии, транспортировавший и хранивший крупную партию нефрита, осуждён в Иркутске. Подобный приговор по статье 191 УК РФ «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга» в её новой редакции за незаконные действия с нефритом стал первым в регионе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.


Полицейские получили оперативную информацию о том, что житель Бурятии планирует незаконно перевезти в Иркутскую область нефрит. Оперативники установили место отгрузки и задержали нарушителя. Им оказался 40-летний уроженец Иркутской области, ныне проживающий в Тункинском районе Бурятии.

У него изъяли 18 глыб нефрита-сырца общим весом свыше 1,4 тонны. Общая стоимость партии оценена экспертами более чем в 2,6 миллиона рублей.

Иркутский районный суд назначил мужчине штраф в размере 80 тысяч рублей.

Изъятый нефрит решением суда будет обращён в пользу государства.




суд нефрит
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье коронавирусом заболели ещё 10 человек
В Забайкалье коронавирусом заболели ещё 10 человек
Происшествия, 17.08.2020
Общее число больных превысило 4,3 тысячи
Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита
Житель Бурятии отделался штрафом за 18 тонн незаконного нефрита
Происшествия, 17.08.2020
Этот приговор жителю Бурятии стал первым за незаконный оборот нефрита в Иркутской области
В Улан-Удэ на пожаре в частном доме погиб мужчина
В Улан-Удэ на пожаре в частном доме погиб мужчина
Происшествия, 17.08.2020
Ещё один мужчина госпитализирован
В Улан-Удэ в случае паводка может затопить более 5 тысяч дворов
В Улан-Удэ в случае паводка может затопить более 5 тысяч дворов
Происшествия, 17.08.2020
Но в ближайшие дни ожидается стабилизация уровня Селенги
Жительница Бурятии спустила украденные семь тысяч на водку и «закусь»
Жительница Бурятии спустила украденные семь тысяч на водку и «закусь»
Происшествия, 17.08.2020
В Закаменске к уголовной ответственности за кражу будет привлечена местная жительница
В Бурятии родные утонувшего мужчины просят о помощи
В Бурятии родные утонувшего мужчины просят о помощи
Происшествия, 17.08.2020
Мужчина мог быть жив, если бы не инцидент с утонувшим лесовозом
В Бурятии ночью горела квартира
В Бурятии ночью горела квартира
Происшествия, 17.08.2020
Обошлось без пострадавших
В Бурятии в поисках пропавшего самолёта обследовали две реки
В Бурятии в поисках пропавшего самолёта обследовали две реки
Происшествия, 17.08.2020
Поисковики обследовали накануне пешком 30 кв.км
В Иркутской области скончался 173-й больной COVID-19
В Иркутской области скончался 173-й больной COVID-19
Происшествия, 17.08.2020
Суточный прирост больных в регионе составил 108 человек
Улан-удэнец украл инвалидную коляску из поликлиники
Улан-удэнец украл инвалидную коляску из поликлиники
Происшествия, 17.08.2020
Он продал её, чтобы купить продукты и выпивку

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^