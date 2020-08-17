В Иркутской области во время крупного пожара мужчина получил ожоги

9-квартирный дом полностью сгорел
В минувшее воскресенье около полуночи в рабочем посёлке Железнодорожный в Усть-Илимском районе Иркутской области загорелся муниципальный жилой дом. К месту направились добровольная пожарная команда и силы 2-х пожарно-спасательных частей.
К прибытию пожарных 9-квартирный одноэтажный дом из бруса был полностью охвачен огнём, существовала угроза его перехода на соседние строения. Из домов, стоящих рядом, были эвакуированы 4 человека.
Во время разведки рядом с горящим домом на улице был обнаружен пострадавший мужчина с ожогами IV степени. Его госпитализировали в реанимационное отделение центральной городской больницы.
Всего в тушении пожара было задействовано 5 единиц техники, 16 человек личного состава. Работало звено газодымозащитной службы. В 3:40 пламя было ликвидировано.
Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил муниципальный дом. Четыре соседних строения - 2 жилых дома, надворную постройку и гараж - удалось отстоять.
Причина пожара, виновное лицо и ущерб – устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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Происшествия, Фото:
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