Ещё один мужчина госпитализирован
Сегодня ночью в Советском районе Улан-Удэ загорелся частный жилой дом. По прибытию первого пожарного расчёта, дом и пристрой горели изнутри, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Во время тушения пожарные обнаружили тело мужчины.
Ещё один мужчина, 69 лет, был госпитализирован в больницу.
Огонь потушили за 18 минут. Работали семь пожарных и две единицы техники.
Причина возгорания и обстоятельства гибели человека устанавливаются.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце июля в посёлке Нижнеангарск погиб мальчик, игравший со спичками недалеко от канистр с бензином.
В Улан-Удэ на пожаре в частном доме погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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