В Бурятии друзья украли бачок и оконные решётки

Украденное воры увезли на тачке



Днём 11 августа в полицию с заявлением о краже из гаража стальных труб, расширительного бачка и оконных решеток обратился 51-летний житель села Баргузин. Ущерб составил боле 70 тысяч рублей. Мужчина пояснил полицейским, что гараж находится в отдалении от дома и используется как склад. В последний раз он проверял сохранность имущества в начале июня, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Сотрудники полиции раскрыли кражу, задержав двух местных жителей 31 и 42 лет.



Установлено, что друзья решили совершить преступление в ходе распития спиртного. Один из них взял из дома садовую тачку, на которой они и увезли чужое имущество.



Украденное подельники планировали продать, но не успели.



Возбуждено уголовное дело о краже.







