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В Бурятии друзья украли бачок и оконные решётки

В Бурятии друзья украли бачок и оконные решётки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Украденное воры увезли на тачке

Днём 11 августа в полицию с заявлением о краже из гаража стальных труб, расширительного бачка и оконных решеток обратился 51-летний житель села Баргузин. Ущерб составил боле 70 тысяч рублей. Мужчина пояснил полицейским, что гараж находится в отдалении от дома и используется как склад. В последний раз он проверял сохранность имущества в начале июня, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Сотрудники полиции раскрыли кражу, задержав двух местных жителей 31 и 42 лет.

Установлено, что друзья решили совершить преступление в ходе распития спиртного. Один из них взял из дома садовую тачку, на которой они и увезли чужое имущество.

Украденное подельники планировали продать, но не успели.

Возбуждено уголовное дело о краже.



кража
 
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