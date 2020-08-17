Украденное воры увезли на тачке
Днём 11 августа в полицию с заявлением о краже из гаража стальных труб, расширительного бачка и оконных решеток обратился 51-летний житель села Баргузин. Ущерб составил боле 70 тысяч рублей. Мужчина пояснил полицейским, что гараж находится в отдалении от дома и используется как склад. В последний раз он проверял сохранность имущества в начале июня, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции раскрыли кражу, задержав двух местных жителей 31 и 42 лет.
Установлено, что друзья решили совершить преступление в ходе распития спиртного. Один из них взял из дома садовую тачку, на которой они и увезли чужое имущество.
Украденное подельники планировали продать, но не успели.
Возбуждено уголовное дело о краже.
В Бурятии друзья украли бачок и оконные решётки
Происшествия, Фото:
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