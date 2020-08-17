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Трое ангарчан отправились в колонию за кражи из машин

Трое ангарчан отправились в колонию за кражи из машин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Молодые люди признали свою вину

Трое молодых людей в Ангарске осуждены за серию краж из автомобилей. По ночам они разбивали камнями стёкла машин и воровали различные вещи.

Девяти автовладельцам был причинен материальный ущерб, общий размер которого составил более 400 тысяч рублей.

В ходе рассмотрения дела подсудимые признали свою вину. Ранее они уже были судимы за кражи.

Двум 19-летним людям назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, их 23-летнему приятелю назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы.
Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.

Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших. Осуждённым предстоит возместить причинённый ущерб в солидарном порядке.

Приговор вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.



кража
 
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