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В Улан-Удэ в случае паводка может затопить более 5 тысяч дворов

В Улан-Удэ в случае паводка может затопить более 5 тысяч дворов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Но в ближайшие дни ожидается стабилизация уровня Селенги

По данным Бурятского гидрометцентра, 17 августа на 8 утра в Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга составляет 182 сантиметра. За сутки он увеличился на один сантиметр. Для выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды должен составлять не менее 230 см.

В Уде вода сохранилась на вчерашней отметке - 120 см. ⠀

В зону возможного паводка в Советском районе Улан-Удэ попадают 10 СНТ на Левобережной части, а также СНТ «Ранет» и переулок Подкаменский в Октябрьском районе. Общее количество дворов - 5 642.

- Самый проблематичный вопрос при ухудшении ситуации – это СНТ «Судостроитель», который находится в Поселье. Там общее количество дворов 98, количество проживающих в летний период 294 человека, из них старше 65 лет – 62 человека, четверо детей до одного года. По Октябрьскому району, если сейчас говорить, есть три жилых дома по переулку Подкаменский. Они находятся вдоль ручья Забока. Там проживает три семьи. В одной семье женщина-инвалид. Сейчас угрозы данным жилым домам нет, но есть проблема в случаи ЧС, затруднён проезд техники. Там проезжую часть подтопило ручьём Забока, - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Сейчас местные жители пользуются пешей тропинкой. Также спасатели поддерживают постоянную связь и отрабатывают механизмы действий в случае ЧС.

Со всеми председателями ДНТ и СНТ, которые попадают в зону подтопления, были определены разворотные площадки. Именно там будет сбор населения, на случай эвакуации. Уже решено, какой транспорт будет задействован в случае возможного спасения людей.

- Сейчас мы вплотную отрабатываем с гостиницами, с отелями, с хостелами по возможности размещения при эвакуации населения. Ведётся отработка механизмов размещения в общежитиях среднего профессионального образования, которые подведомственны нашему республиканскому министерству образования. И также с общежитиями наших ВУЗов, - добавил Дмитрий Фёдоров.

В ближайшие три дня ожидается увеличение уровня воды в Селенге ещё на три сантиметра.

Управление по ЧС договорилось об обмене информацией по уровне Селенги с коллегами из Монголии. На данный момент в соседнем государстве никаких критических показаний нет и не ожидается.

- Если сравнивать с прошлым годом, мы от Гидрометцентра получили информацию о том, что существует угроза выхода на пойму, 2 метра 30 сантиметров. На 5 число прошлого года 2 метра 7 сантиметров мы достигли, после этого произошёл спад. Сейчас такую информацию мы не получаем, - заключил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Фёдоров.

Самое сильное наводнение в Улан-Удэ было в 1991 году, когда люди из затопленных домов плавали по улицам на лодках. Тогда уровень Селенги был 496 сантиметров.

Также сильное наводнение (437 см) происходило в столице Бурятии в августе 1973 года. В августе 1993 года произошло сильное наводнение в Советском районе Улан-Удэ. Максимальный подъём уровня воды в реке Селенга тогда достиг отметки 400 см. В 1998 году вода в Селенге поднялась отметки в 429 см.⠀

С 11 августа в Улан-Удэ введён режим «Повышенная готовность».⠀



наводнение паводок Селенга
 
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