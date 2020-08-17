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В Бурятии родные утонувшего мужчины просят о помощи

В Бурятии родные утонувшего мужчины просят о помощи
Происшествия, 
Мужчина мог быть жив, если бы не инцидент с утонувшим лесовозом

В Бурятии пятый день не могут найти утонувшего на Селенге в Прибайкальском районе мужчину.

Николаю Александровичу Каргапольцеву было 43 лет. Он погиб днём 13 августа, когда пытался переплыть Селенгу в селе Ильинка, сообщила «Байкал-Daily» сестра погибшего.

Вероятно, одной из причин трагедии стало то, что в Ильинке было остановлено движение парома. Вечером 11 августа здесь, на паромно-понтонной переправе «Лесовозная» оторвало трос, после чего скатился в реку и утонул лесовоз с прицепом. На место выезжали сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС и следователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. Паром не ходил и, вероятно, поэтому мужчина отправился на другой берег вплавь.

- Тело до сих пор не найдено. Просим о помощи, вдруг кто-нибудь его обнаружит, - поделилась сестра утонувшего.

Приметы: рост 180 см, нормального телосложения
Особая примета: след от ожога на ребрах справа.

Сестра погибшего просит в случае появления информации сообщить по телефону 89503959656


смерть утопление
 
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