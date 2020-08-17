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В Бурятии ночью горела квартира

В Бурятии ночью горела квартира
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Обошлось без пострадавших

Ночью 16 августа в городе Закаменск в Бурятии загорелась квартира в жилом четырёхквартирном доме.

На момент прибытия пожарных здесь горела мебель. Сотрудники пожарной части оперативно потушили возгорание и не допустили его распространения.

В данной квартире никто не живёт. Пострадавших на пожаре нет.

Причиной возгорания неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на пожаре в многоквартирном доме на улице Ключевская в Улан-Удэ эвакуировали 30 человек.



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