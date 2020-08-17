В Бурятии ночью горела квартира

Причиной возгорания неосторожное обращение с огнём, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе на пожаре в многоквартирном доме на улице Ключевская в Улан-Удэ эвакуировали 30 человек

Ночью 16 августа в городе Закаменск в Бурятии загорелась квартира в жилом четырёхквартирном доме.На момент прибытия пожарных здесь горела мебель. Сотрудники пожарной части оперативно потушили возгорание и не допустили его распространения.В данной квартире никто не живёт. Пострадавших на пожаре нет.