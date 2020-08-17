В Бурятии в поисках пропавшего самолёта обследовали две реки

Происшествия, Фото: Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте

Поисковики обследовали накануне пешком 30 кв.км



За вчерашний день две группы, ищущие пропавшие 19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту, прошли по двум маршрутам. Это маршрут по руслу реки Китойкин в Бурятии (здесь работала Бурятская республиканская поисково-спасательная служба) и маршрут по руслу реки Холомха, хребет Китой-Кинский Иркутской области (работала пожарно-спасательная служба Иркутской области).



Всего пешком было обследовано 30 кв.км, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



За почти месячный поиск пропавшего самолёта Ан-2 семь вертолётов и самолётов совершили 121 вылет. Также, проведено 11 полётов беспилотным воздушным средством минобороны.



Поиск результатов не дал. Сегодня он продолжится.

