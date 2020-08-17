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В Бурятии в поисках пропавшего самолёта обследовали две реки

В Бурятии в поисках пропавшего самолёта обследовали две реки
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Поисковики обследовали накануне пешком 30 кв.км

За вчерашний день две группы, ищущие пропавшие 19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту, прошли по двум маршрутам. Это маршрут по руслу реки Китойкин в Бурятии (здесь работала Бурятская республиканская поисково-спасательная служба) и маршрут по руслу реки Холомха, хребет Китой-Кинский Иркутской области (работала пожарно-спасательная служба Иркутской области).

Всего пешком было обследовано 30 кв.км, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

За почти месячный поиск пропавшего самолёта Ан-2 семь вертолётов и самолётов совершили 121 вылет. Также, проведено 11 полётов беспилотным воздушным средством минобороны.

Поиск результатов не дал. Сегодня он продолжится.
самолеты пропавшие без вести
 
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