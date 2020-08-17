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В Иркутской области скончался 173-й больной COVID-19

В Иркутской области скончался 173-й больной COVID-19
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Суточный прирост больных в регионе составил 108 человек

В Иркутской области за сутки скончался ещё один пациент с коронавирусом. За весь период в регионе умерло 173 человек.

По данным оперштаба, на 17 августа в Иркутской области зарегистрировано 15 664 случая заболевания коронавирусом, за сутки число больных увеличилось на 108 человек. Госпитализировано 760 пациентов, у 40 их них заболевание протекает в тяжёлой форме. На амбулаторном лечении 1943 человека.

Выздоровели с начала пандемии 12 708 человек, в том числе за последние сутки 29 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на сегодня зарегистрировано 4663 случаев заражения COVID-19. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3978 человек, умерли 46 человек. Проходят лечение в стационарах республики 320 больных. На амбулаторном лечении находятся 319 пациентов.
смерть коронавирус
 
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