Они выловили более 40 хвостов
На Байкале в районе посёлка Новоснежная Слюдянского района Иркутской области по подозрению в браконьерстве задержали двух жителей Иркутска. Мужчины незаконно выловили более 40 штук омуля. Их действиями причинён ущерб более чем в 300 тысяч рублей.
Рыба и орудия лова изъяты.
- По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», санкция которой предполагает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятию из федерального бюджета дополнительно направили более 220 млн рублей на охрану омуля.
На Байкале поймали браконьеров с омулем
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