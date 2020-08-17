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Улан-удэнец украл инвалидную коляску из поликлиники

Улан-удэнец украл инвалидную коляску из поликлиники
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он продал её, чтобы купить продукты и выпивку

В Улан-Удэ полицейские задержали 38-летнего мужчину, который 5 августа украл инвалидную коляску.

Мужчина с подругой пришёл в поликлинику для оказания помощи. На выходе он увидел коляску и решил украсть её для продажи. Своей знакомой он пояснил, что врачи якобы выдали ему коляску из-за плохого самочувствия.

Инвалидную коляску он продал, а на вырученные деньги купил спиртное и продукты.

Вор ведёт асоциальный образ жизни и не имеет определённого места жительства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.


кража
 
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