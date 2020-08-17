Улан-удэнец украл инвалидную коляску из поликлиники

Он продал её, чтобы купить продукты и выпивку



В Улан-Удэ полицейские задержали 38-летнего мужчину, который 5 августа украл инвалидную коляску.



Мужчина с подругой пришёл в поликлинику для оказания помощи. На выходе он увидел коляску и решил украсть её для продажи. Своей знакомой он пояснил, что врачи якобы выдали ему коляску из-за плохого самочувствия.



Инвалидную коляску он продал, а на вырученные деньги купил спиртное и продукты.



Вор ведёт асоциальный образ жизни и не имеет определённого места жительства.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





