 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

17 Августа

16 Августа

Популярное

В Иркутской области двое парней утонули, плавая наперегонки

В Иркутской области двое парней утонули, плавая наперегонки
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Их тела подняли водолазы

В субботу на пруду в деревне Кударейка Эхирит-Булагатского района Иркутской области утонули двое молодых людей, 19 и 20 лет. Они приехали на пруд отдохнуть из посёлка Усть-Ордынский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Друзья плавали на надувном матрасе в 30 метрах от берега.

Когда к ним подплыл молодой человек из их компании, решили нырнуть в воду и вплавь наперегонки добраться до суши. Вскоре их товарищ, буксировавший матрас, обнаружил, что они пропали из поля зрения.

- Глубина водоёма в месте происшествия - порядка трёх метров. На место прибыли водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области, которые подняли тела погибших со дна. К сожалению, несоблюдение правил личной безопасности и купание в необорудованном месте стало причиной очередной трагедии, - сообщил врио начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.
смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнец украл инвалидную коляску из поликлиники
Улан-удэнец украл инвалидную коляску из поликлиники
Происшествия, 17.08.2020
Он продал её, чтобы купить продукты и выпивку
В Бурятии мотоциклист влетел под грузовик и погиб
В Бурятии мотоциклист влетел под грузовик и погиб
Происшествия, 17.08.2020
В выходные в Бурятии произошла череда аварий с погибшими и пострадавшими
В Улан-Удэ два ребёнка пострадали в ДТП
В Улан-Удэ два ребёнка пострадали в ДТП
Происшествия, 17.08.2020
Дети госпитализированы в больницу
В Улан-Удэ скончался пенсионер, попавший под колёса «Porsche Cayenne»
В Улан-Удэ скончался пенсионер, попавший под колёса «Porsche Cayenne»
Происшествия, 17.08.2020
Пожилой пешеход переходил дорогу не по «зебре»


В Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку
В Улан-Удэ грузовик врезался в легковушку
Происшествия, 16.08.2020
В легковом автомобиле находился ребёнок
В Чите девушки крали продукты из магазинов
В Чите девушки крали продукты из магазинов
Происшествия, 15.08.2020
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^