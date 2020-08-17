В Иркутской области двое парней утонули, плавая наперегонки

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Их тела подняли водолазы



В субботу на пруду в деревне Кударейка Эхирит-Булагатского района Иркутской области утонули двое молодых людей, 19 и 20 лет. Они приехали на пруд отдохнуть из посёлка Усть-Ордынский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Друзья плавали на надувном матрасе в 30 метрах от берега.



Когда к ним подплыл молодой человек из их компании, решили нырнуть в воду и вплавь наперегонки добраться до суши. Вскоре их товарищ, буксировавший матрас, обнаружил, что они пропали из поля зрения.



- Глубина водоёма в месте происшествия - порядка трёх метров. На место прибыли водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области, которые подняли тела погибших со дна. К сожалению, несоблюдение правил личной безопасности и купание в необорудованном месте стало причиной очередной трагедии, - сообщил врио начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.

