Их тела подняли водолазы
В субботу на пруду в деревне Кударейка Эхирит-Булагатского района Иркутской области утонули двое молодых людей, 19 и 20 лет. Они приехали на пруд отдохнуть из посёлка Усть-Ордынский, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Друзья плавали на надувном матрасе в 30 метрах от берега.
Когда к ним подплыл молодой человек из их компании, решили нырнуть в воду и вплавь наперегонки добраться до суши. Вскоре их товарищ, буксировавший матрас, обнаружил, что они пропали из поля зрения.
- Глубина водоёма в месте происшествия - порядка трёх метров. На место прибыли водолазы пожарно-спасательной службы Иркутской области, которые подняли тела погибших со дна. К сожалению, несоблюдение правил личной безопасности и купание в необорудованном месте стало причиной очередной трагедии, - сообщил врио начальника Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Карепов.
В Иркутской области двое парней утонули, плавая наперегонки
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жертве пришлось выпрыгивать из машины на ходу
Он продал её, чтобы купить продукты и выпивку
Их тела подняли водолазы
Также ему пришлось прятаться от медведицы
В выходные в Бурятии произошла череда аварий с погибшими и пострадавшими
Авария произошла на Сенчихина
Рано утром случилась авария
ДТП произошло на парковке
Дети госпитализированы в больницу
Пожилой пешеход переходил дорогу не по «зебре»
В легковом автомобиле находился ребёнок
Животных спасли хозяева построек
Также огнём повреждён сарай
Мужчина упал при обходе скального участка
Происшествия, 15.08.2020
Причинённый ущерб оценили в десять тысяч рублей